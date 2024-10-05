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Лидер ЕНД: Единственным препятствием в процессе евроинтеграции является «Грузинская мечта» Иванишвили
05.10.2024 20:45
Во дворце Орбелиани завершилась встреча пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили с председателем «Единого Национального движения» Тиной Бокучава.
По словам Тины Бокучава, на встрече они ознакомили друг друга с посылами, полученными во время визитов.
«Президент посетила Европу, и я была в Брюсселе, на ассамблее Европейской народной партии, затем на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Дублине. Мы обменялись полученными в ходе наших визитов посылами от европейцев, которые подтверждают как президенту, так и нам, что двери Европы открыты. Сегодня единственным препятствием в процессе европейской интеграции является власть «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, которая саботирует евроатлантический выбор страны.
Мы говорили о том, как важно совместными усилиями защитить свободный выбор граждан. Этот выбор – референдум», – заявила Тина Бокучава.
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