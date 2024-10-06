

Саломе Зурабишвили уже подобрала своего кандидата в премьер-министры

06.10.2024 13:37





По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, у нее уже есть кандидат в премьер-министры, не имеющий политического прошлого. Об этом Зурабишвили заявила в интервью телеканалу «Пирвели».



Президент не уточнила имя кандидата в премьеры, однако отметила, что собирается обсудить отобранного ею кандидата с оппозиционными партиями, встречи с представителями которых начнет с понедельника.



На вопрос – готова ли она быть премьер-министром страны, думала ли об этом? - Зурабишвили отвечает: «О чем я думала, здесь не отвечу. У меня есть очень хороший кандидат. Давайте сначала посмотрим! В жизни ничего нельзя исключать, это тяжелый урок, который я усвоила за годы. Я думаю, что сегодня мы стоим на правильном пути и будем следовать по этому пути», - сказала Зурабишвили.



Кроме того, президент говорила об укомплектовании правительства и отметила, что будет активно обсуждать эту тему на встречах с представителями партий.



«В хартии записано, что премьер должен быть отобран в консультациях со мной, у меня уже есть кандидат, я сейчас не скажу, сначала должны состояться консультации с партиями и мы должны согласовать... Я уверена в одной вещи, мы должны объявить правительство сегодня, избиратели должны знать заранее, кто будет, и чтобы это были профессионалы высокого уровня, надежные и не политики. Почему? Потому что это первый шаг к деполяризации, если правительство будет состоять из разных политических сил…



В понедельник я должна начать встречи с партиями, сегодня заявляю, что жду их в понедельник, чтобы начать переговоры, консультации по конкретным кандидатурам, времени до выборов у нас очень мало. Я ведь не знакома со всеми - кто каким должен быть министром, у всех будет возможность представить кандидатуры, единственное – пока, на данном этапе не политиков», - сказала Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





