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Замглавы МВД Грузии встретился с представителями наблюдательной миссии NDI
06.10.2024 13:42
Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе принял миссию долгосрочного наблюдения «Национального демократического института» (NDI) за парламентскими выборами 2024 года. Информацию распространяет МВД Грузии.
Стороны подробно обсудили актуальные вопросы, связанные с предстоящими выборами.
«Заместитель министра предоставил наблюдательной миссии подробную информацию по таким важным вопросам, как: переподготовка сотрудников МВД обеспечению проведения выборов в свободной, демократической и безопасной среде; участие Министерства внутренних дел в Межведомственной комиссии по свободным и честным выборам; реагирование на нарушения, выявленные в ходе выборов; активное информирование общественности и т.д.
В завершение встречи замминистра поблагодарил представителей наблюдательной миссии Национального демократического института за визит и выразил надежду, что предстоящие выборы пройдут в мирной, безопасной и демократической обстановке», — говорится в сообщении.
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