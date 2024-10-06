

В «Гахария за Грузию» ничего не знают о подобранном президентом кандидате в премьер-министры

06.10.2024 13:43





В команде «Гахария за Грузию» мы никогда не говорили, что согласны с временным правительством, потому что это сопряжено с большими рисками и в этом нет необходимости. Что касается будущего правительства, то никаких конкретных консультаций на этот счет не было, сказала член партии «Гахария за Грузию» Теона Акубардия.



По её словам, не исключено, что у президента есть кто-то на примете в качестве кандидата на пост премьер-министра, чем она хочет поделиться с оппозиционными партиями, хотя консультаций пока не было.



«Президент, возможно, имеет в виду конкретного человека, которого можно было бы предложить, но консультаций такого типа на данном этапе не было. Мы не знаем, о ком идет речь, поэтому невозможно иметь позицию по поводу того, что еще не обсуждалось. Мы будем ждать предложения президента о консультациях, хотя правительство сроком на один год для нас неприемлемо, поскольку несет в себе риски, а стране сейчас необходимо быстрыми темпами двигаться в сторону Евросоюза. Наша позиция относительно сроков неизменна, мы не согласны с тем, что правительство должно быть временным, хотя девять европейских рекомендаций являются жизненно важными, так же как мы считаем приемлемым обсуждать вопрос кадрового комплектования правительства по профессиональному признаку «, — сказала Акубардия.



Кроме того, на вопрос, возможно ли выдвижение Саломе Зурабишвили кандидатом на пост премьер-министра, Акубардия отвечает, что такого разговора не было.



«Президент также сказала, что этот вопрос не обсуждался, хотя то, что политик никогда не должен ничего исключать, — это обычное дело. Наша позиция по вопросу выдвижения Саломе Зурабишвили кандидатом в президенты в будущем неизменна, я думаю, что ее борьба за европейское будущее страны и защита конституции важна, остальное — предмет других консультаций», — сказала Акубардия.







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