

Бежашвили: «Грузинская мечта» проигрывает выборы

06.10.2024 16:55





По всем общественным опросам, «Грузинская мечта» проигрывает выборы. Их средний процент не превышает 27-28%, - заявил лидер «Единства - Национального движения» Леван Бежашвили.



По словам Левана Бежашвили, важно, чтобы на выборы пришло как можно больше людей.



«По всем общественным опросам, «Грузинская мечта» проигрывает выборы. Их средний процент не превышает 27-28%. Для нас, прозападной оппозиции, особенно «Единства - Национального движения», которое является флагманом оппозиции и главным претендентом на победу, важно, чтобы на выборы пришло как можно больше людей, чтобы вместе оформить победу народа», - заявил Леван Бежашвили, комментарий которого распространяет пресс-служба партии.





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