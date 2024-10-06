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Чихладзе: «ALDE» приняла шестую по счету резолюцию по Грузии
06.10.2024 17:01
Главным условием для открытия переговоров и доступа к многомиллиардным фондам ЕС названы свободные и справедливые выборы, которые должны пройти 26 октября, - об этом заявил один из лидеров «Единства-Национального движения» Серго Чихладзе после состоявшегося в Лиссабоне саммита «ALDE».
Как отмечает Чихладзе, Европа заявляет о решительной поддержке грузинского народа.
Он рассказал о принятой «ALDE» резолюции по Грузии.
«Сегодня «ALDE» приняла шестую по счету резолюцию по Грузии, в которую включены несколько важных пунктов:
Первое, в качестве главной предпосылки для открытия переговоров и доступа к многомиллиардным фондам ЕС названы свободные и справедливые выборы, которые должны пройти 26 октября.
Второе – санкцирование Бидзины Иванишвили и членов его семьи.
Третье, немедленное освобождение Михаила Саакашвили, третьего президента, как политзаключенного.
Четвертое, все люди, задержанные на акциях против российского закона, должны быть немедленно освобождены, а дела против них - прекращены.
Пятое – поддержка гражданского общества и свободных СМИ.
Шестое - санкцировать всех тех членов «Мечты», которые принимали «российский закон» и способствовали антидемократическим действиям.
Очень четкие послания от Евросоюза касательно выборов и очень четкие послания касательно поддержки грузинского народа, а также очень четкие послания «Мечте» о том, что Евросоюз и Европа не примирятся ни с никакими манипуляциями, фальсификациями», - заявил Чихладзе, комментарии которого публикует пресс-служба.
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