

Чихладзе: «ALDE» приняла шестую по счету резолюцию по Грузии

06.10.2024 17:01





Главным условием для открытия переговоров и доступа к многомиллиардным фондам ЕС названы свободные и справедливые выборы, которые должны пройти 26 октября, - об этом заявил один из лидеров «Единства-Национального движения» Серго Чихладзе после состоявшегося в Лиссабоне саммита «ALDE».



Как отмечает Чихладзе, Европа заявляет о решительной поддержке грузинского народа.



Он рассказал о принятой «ALDE» резолюции по Грузии.



«Сегодня «ALDE» приняла шестую по счету резолюцию по Грузии, в которую включены несколько важных пунктов:



Первое, в качестве главной предпосылки для открытия переговоров и доступа к многомиллиардным фондам ЕС названы свободные и справедливые выборы, которые должны пройти 26 октября.



Второе – санкцирование Бидзины Иванишвили и членов его семьи.



Третье, немедленное освобождение Михаила Саакашвили, третьего президента, как политзаключенного.



Четвертое, все люди, задержанные на акциях против российского закона, должны быть немедленно освобождены, а дела против них - прекращены.



Пятое – поддержка гражданского общества и свободных СМИ.



Шестое - санкцировать всех тех членов «Мечты», которые принимали «российский закон» и способствовали антидемократическим действиям.



Очень четкие послания от Евросоюза касательно выборов и очень четкие послания касательно поддержки грузинского народа, а также очень четкие послания «Мечте» о том, что Евросоюз и Европа не примирятся ни с никакими манипуляциями, фальсификациями», - заявил Чихладзе, комментарии которого публикует пресс-служба.





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