

Мдинарадзе: Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос целостности страны, исключено согласие на конфедерацию

06.10.2024 19:50





Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос целостности страны! Идея единой Грузии – это наша грузинская мечта, которая обязательно сбудется! Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не обсуждаются, - так исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе откликается на распространенную оппонентами информацию, будто правящая партия намерена объединить страну путем признания независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии.



По словам Мдинарадзе, Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос целостности страны, а также исключено согласие на конфедерацию.



«Агентура пытается повлиять на выборы, распространяя антинациональные слухи - будто Грузинская мечта намерена объединить страну, признав независимость Абхазии и т.н. Южной Осетии и переведя страну на конфедеративное устройство...



Пусть все хорошо запомнят позицию грузинского народа и нашу:



Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос целостности страны! Идея единой Грузии – это наша грузинская мечта, которая обязательно сбудется!



Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не обсуждаются! В том числе, исключено согласие на конфедерацию, что значит и признание независимости оккупированных территорий!», - написал Мдинрадзе в соцсети, подчеркнув, что Грузия осуществит деоккупацию только путем мира, развития, примирения и взаимного прощения.







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