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Папуашвили: Посольства не должны позволять себе вмешиваться во внутриполитические дебаты


06.10.2024   19:52


Прежде всего, посольство не должно позволять себе вмешиваться во внутриполитические дебаты страны. К сожалению, именно этим и занимается американское посольство, — заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как отметил Папуашвили, посольство США стало распространителем дезинформации.

«Сколько бы постов ни было опубликовано, каждый из них был дезинформацией и манипуляцией. Мы часто говорим, в том числе я несколько раз беседовал с представителями различных посольств и донорами, будьте бдительны, чтобы не финансировать дезинформацию, я имею в виду такие организации, которые распространяют дезинформацию. К сожалению, посольство США этими постами само стало распространителем дезинформации. Если я не ошибаюсь, постов было три, все три поста носили дезинформационный или манипулятивный характер, что, конечно, противоречит нашим общим демократическим ценностям», — сказал Папуашвили.


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