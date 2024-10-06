

Хартия журналистской этики поддержала телекомпании Mtavari, Fotmula и Pirveli

06.10.2024 20:48





Хартия журналистской этики Грузии выражает поддержку совместному решению телекомпаний Mtavari, Fotmula и Pirveli не освещать неэтичную предвыборную кампанию «Грузинской мечты».



Кроме того, Хартия призывает Национальную комиссию по коммуникациям не обязывать телекомпании транслировать упомянутый видеоролик.



«(Видеоролик) который транслирует послания из Кремля. Он повторяет, оскорбляет достоинство как украинского, так и грузинского народов и подрывает дружбу, исторически сложившуюся между этими двумя народами.



Предвыборные баннеры, выставленные на улице, причинили несправедливую боль украинскому народу и грузинскому обществу», — говорится в заявлении.



Напомним, что грузинские оппозиционные телеканалы отказываются транслировать предвыборные видеоролики «Мечты». Formula TV, Mtavari Arkhi и TV Pirveli опубликовали совместное заявление в связи с предвыборными баннерами «Грузинской мечты».



В заявлении сообщается, что партия власти продолжает спекулировать трагедией украинского народа в целях своей политической кампании и требует от оппозиционных телеканалов транслировать «аморальные баннеры» на рекламных щитах улиц города.





Источник: SOVA

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