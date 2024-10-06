

Попавшие под санкции силовики получают зарплату в обычном порядке - глава МВД

06.10.2024 20:53





Попавшие под санкции Минфина США шеф грузинского спецназа Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури продолжают получать зарплату «в обычном порядке». Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури TV Pirveli.



«Очень хорошо мы платим из зарплаты… Они обычно получают зарплаты», — сказал Гомелаури журналистам на открытии «клуба сторонников» «Грузинской мечты» в четверг.



На уточняющий вопрос о том, получают ли они зарплатами наличными, на руки или же в банке, министр ответил: «Нет, зарплаты сейчас… В банке что? Только карты Visa? Других карт нет?».



Он не сказал, какой банк обслуживает санкционированных силовиков. «Какая разница», — сказал глава МВД. — «Я не обязан знать про всех сотрудников, кто в каком банке получает. Это индивидуально».



США ввели финансовые санкции против Харазишвили и Лагазаури 16 сентября. Причиной стала их роль в жестоких разгонах мирных демонстраций против закона об иноагентах этой весной.



Согласно декларации Харазишвили, по состоянию на июнь 2024 года зарплата ему начислялась счет в банке TBC. Лагазаури декларацию не подает.



После задействования ограничений, Нацбанк Грузии напомнил о приказе и.о. президента Натии Турнава. Согласно ему санкции Минфина США не распространяются на граждан Грузии до вынесения решения национального суда.



Премьер Ираклий Кобахидзе позже заявил, что банки должны «подчиняться законам, Конституции и законодательству Грузии».



Сама Турнава несколько дней назад сказала, что в каждом конкретном финансовые учреждения сами должны оценивать риск нарушения или обхода санкций и самостоятельно принимать решения об осуществлении финансовых операций или других действий.





Источник: Новости - Грузия

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