

Исследователь: риторика «мечты» Иванишвили о «территориальной целостности» — необоснованна

06.10.2024 20:56





«Создание иллюзии, будто в вопросе территориальной целостности может быть достигнут значительный прогресс, не имело реальной основы ни ранее, ни сейчас, и я сомневаюсь, что в ближайшем будущем стоит ожидать чего-то подобного», — говорит исследователь обороны и безопасности «Геокейса» Георгий Антадзе.



На фоне риторики «Грузинской мечты», инициативы извинений и намеков относительно оккупированных территорий, министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Москве принял де-факто министров иностранных дел Абхазии и Южной Осетии и подтвердил позицию Москвы, что решения 2008 года по признанию их независимости и помощи в укреплении «государственности» пересматриваться не будут.



Георгий Антадзе подчеркивает последовательность позиции России и считает, что у «Грузинской мечты» не было реальных позитивных ожиданий от Москвы, и что нарратив о территориальной целостности правящая партия использует для внутренней аудитории в предвыборный период.



— «Как бы власти Грузии ни пытались создать настроения и взгляды по поводу восстановления территориальной целостности, Россия имеет свои постоянные интересы, в том числе в Грузии. Оккупированные территории — это инструмент реализации этих интересов, и пока существует такой Кремль, эта политика пересматриваться не будет.



Соответственно, любые ожидания практических результатов были с самого начала обречены.



Россия — это государство с огромными геополитическими интересами в различных регионах.



Эти геополитические интересы не меняются из-за односторонних простых настроений одной партии или страны. Невозможно, чтобы Россия пошла на компромисс без значительных выгодных для неё изменений. Каким бы ни было желание Грузии сделать уступки, пересмотр статуса в российской перспективе не рассматривается», — заявил Георгий Антадзе Netgazeti.



По его словам, нет никаких оснований для изменения позиции России, однако, несмотря на это, власти Грузии продолжают делать спорные заявления, наносящие вред интересам и имиджу страны.



— «На мой взгляд, всё это следует рассматривать исключительно в контексте внутриполитической риторики и предвыборных задач», — считает Антадзе.



В качестве доказательства того, что риторика Тбилиси не изменяет политику России, Георгий Антадзе приводит продолжение «ползучей оккупации» и периодические похищения граждан Грузии у оккупационной линии.



Заявления правящей партии, что война 2008 года была начата предыдущими властями Грузии по внешнему указанию, а нападение России было «ответным», Георгий Антадзе считает крайне вредными для политики непризнания Грузии.



«Такие заявления не соответствуют глобальным интересам государства, и даже если бы действительно существовала какая-то вина, подобные заявления не должны были бы делаться… если, конечно, ты мыслишь государственно и интересы страны для тебя на первом месте, а не партийные. Тем более в нашем случае не может идти речи, что Грузия начала войну.



С момента обретения независимости Грузия находится в условиях войны с Россией.



У нас есть соглашение о прекращении огня — мы находимся в фактически холодной войне. Игнорирование всего этого не в интересах государства. Самое главное, что антизападная, антиамериканская риторика напрямую бьёт по политике непризнания. Глобально наша политика непризнания на практике поддерживается США, а в случае стран Латинской Америки — Ватиканом», — объясняет Георгий Антадзе.



Он надеется, что власти Грузии не стремятся к тому, чтобы признать Абхазию и Цхинвальский регион сторонами конфликта и ограничить роль России как посредника. Также он считает, что «грузинская мечта» не осмелится обсуждать модели территориального устройства до выборов.



«Грузинская мечта» заявляет, что ей необходима конституционное большинство для внесения потенциальных изменений в Конституцию Грузии относительно территориальной целостности.



— «Правящая партия не должна брать на себя такие изменения. Никто не дал ей мандат на такие глубокие шаги. Если в стране будет готовность, полностью общество должно решить, на какой стратегии сосредоточиться в отношении территориальной целостности и оккупированных территорий. Может быть, они думают о какой-то модели, но предвыборно они не осмелятся говорить об этом, потому что обсуждение любой рискованной модели приведет к политическим волнениям.



В случае победы я не исключаю, что они могут попытаться начать такие процессы, однако я не ожидаю, что эти инициативы приведут к практическим результатам, при которых интересы Грузии не пострадают. Конфедеративное устройство и подобные [теоретические] обсуждения несут серьёзные риски и фактически приравниваются к признанию оккупированных территорий. Я бы призвал всех проявлять большую осторожность в этих вопросах», — говорит Георгий Антадзе.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на переговорах с так называемым министром иностранных дел Южной Осетии Аксаром Джиоевым заявил, что решения 2008 года «не подлежат пересмотру».



Ранее «Грузинская мечта» оценила заявление Сергея Лаврова, что Москва готова помочь Тбилиси нормализовать отношения с Абхазией и Южной Осетией, как «позитивное» и «изменение риторики», включая обсуждение соглашений о ненападении.



Это позиция, которую Москва озвучивает уже не в первый раз, и это попытка стать посредником в отношениях Тбилиси с Абхазией и Цхинвальским регионом как с независимыми государствами, а не стороной конфликта. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин пояснил «Грузинской мечте», что слова Сергея Лаврова не выражали интереса к возвращению Южной Осетии и Абхазии в состав Грузии и касались принятия новой реальности и установления «межгосударственных отношений».







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