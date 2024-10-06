

Давид Усупашвили: Я не вижу сценария, в котором власть победит

06.10.2024 23:07





Я очень хочу, чтобы коалиция состоялась. Я уверен, что оппозиционным силам хватит не только патриотизма и здравомыслия, но и способности политического суждения, чтобы в этой тяжелейшей обстановке, после выборов, когда «Грузинская мечта» будет побеждена и у оппозиции будет суммарное большинство, мы это большинство ничему не пожертвовали, - об этом в программе «Полит-город» на канале «Палитраньюс» заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Давид Усупашвили.



По его словам, он ожидает от правящей команды провокаций для деморализации оппонентов, будь то "фейковые" записи или что-то другое.



«Я ожидаю с их стороны в последние недели или дни провокаций для деморализации оппонентов, будут "фейковые" записи или того хуже, но я думаю, они настолько осрамились, настолько население уже не верит в их интерпретацию событий, что эта уловка не должна у них получиться. Я верю, что внутри оппозиции удастся дойти до выборов с должной координацией, в день и ночь выборов у нас общение с оппозиционными партиями на уровне штабов для укрепления системы защиты наших голосов. Важны и позиции международных организаций.



Если они попытаются остаться у власти путем фальсификации выборов, то, естественно, будет соответствующий протест. Конституционные рамки существуют для того, чтобы в этих рамках были использованы все права, включая протест, жалобы и так далее. Я не вижу сценария, в котором власть победит», - отметил Усупашвили.





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