

Президент Грузии предлагает оппозиции начать формировать теневое правительство без политиков

06.10.2024 23:45





Президент Грузии Саломе Зурабишвили предлагает оппозиции уже сейчас начать процесс создания "теневого" технократического правительства на случай успеха на выборах.



Зурабишвили выступила с идеей, чтобы оппозиция еще до парламентских выборов 26 октября определила состав "теневого" правительства из компетентных специалистов.



"В понедельник я хочу начать встречи с партиями, чтобы (...) мы начали переговоры по конкретным кандидатурам. У всех будет возможность внести кандидатуры – но, на данном этапе, не политиков", – сказала она.



Зурабишвили отметила, что имеет идею относительно кандидатуры премьер-министра и что этот человек до сих пор не участвовал в политической жизни.



Ранее президент Грузии инициировала договоренность между оппозиционными партиями под названием "Грузинская хартия" – совместный план действий на сценарий, если "Грузинская мечта" по итогам выборов потеряет власть.



Этот документ предусматривает в том числе формирование технического правительства без политических лидеров, которое начнет реализацию реформ, необходимых для евроинтеграции.





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