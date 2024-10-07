

Formula TV: Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе разместил свои деньги в банках ОАЭ

07.10.2024 09:59





Генсек «Грузинской мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе значительную часть своих денег из европейских банков разместил на банковских счетах в ОАЭ, в частности, в Дубае, сообщает оппозиционный канал Formula TV.



Часть денег, как отмечается, была переведена в криптовалюту через специализированные компании, работающие в Дубае, в том числе те, которые используют официальные механизмы кредитования.



Сообщается, что Каладзе — не единственная фигура из окружения олигарха Бидзины Иванишвили, которая ищет средства избавиться от западных санкций в ОАЭ.



Напомним, мэр Тбилиси и один из лидеров партии власти Каха Каладзе заявил ранее, что европейские и американские банки «ненадежные» и что он больше не хранит деньги в зарубежных банках, поскольку «не доверяет» им — они, по его словам, ограбили олигарха Иванишвили.



Проанализировав декларацию Каладзе, СМИ обнаружили, что он опустошил свои счета в европейских банках, а часть их — отдал в долг. По имеющимся данным, 800 000 $ он одолжил неизвестному физическому лицу, а 4,2 млн $ — инкогнито юридическому лицу.



Отметим, по информации оппозиционного телеканала Formula, среди 60-ти санкционированных США лиц — мэр Тбилиси и генсек партии власти Каха Каладзе.



Напомним, Госдеп США ввел санкции в отношении более чем 60 членов правительства и парламента Грузии, включая членов их семей, за «нарушение демократии».



Также Министерство финансов США ввело санкции в отношении высокопоставленного сотрудника МВД Звиада Харазишвили, его заместителя Миллера Лагазаури, двух членов пророссийской и склонной к насилию организации Аlt-info — Зураба Махарадзе и Константина (Котэ) Моргошия.



Источник: SOVA

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