

Роберт Фицо: Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО

07.10.2024 10:56





Роберт Фицо заявил, что Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра.



"Я буду распоряжаться, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как председатель партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО", - сказал он в интервью телеканалу STVR, передает DW.



Словацкий премьер-министр заявил, что не против вступления Украины в ЕС, однако ее присоединение к Североатлантическому альянсу "было бы хорошо лишь в качестве основы для третьей мировой войны". По словам Фицо, война в Украине продолжается только потому, что ее "поддерживает Запад", чтобы "поставить русских на колени".



В свою очередь, Роберт Фицо рассказал в интервью, что планирует посетить Москву в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. "Пожалуйста, давайте не будем страдать этой русофобией. Давайте не будем сразу же, когда мы положительно отзываемся о Красной армии или бывшем Советском Союзе, автоматически говорить, что мы какие-то агенты Путина", - заявил словацкий премьер.



Ранее Фицо высказался за восстановление отношений с РФ после войны. Политик заявил, что если война в Украине закончится в период действия мандата нынешнего правительства Словакии, то есть до 2027 года, то он намерен сделать все для восстановления "экономических и нормальных" отношений Евросоюза с Россией.





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