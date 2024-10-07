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Первичные результаты выборов могут быть объявлены в течение 1,5 часа после их окончания - ЦИК
07.10.2024 11:16
Первичные результаты парламентских выборов могут быть объявлены в течение полутора часов после окончания голосования. Об этом сказал BMG председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.
"26 октября эта технология (электронных выборов) будет впервые использована практически в национальном масштабе. С 2018 года было проведено 8 пилотных проектов, в результате анализа которых мы можем предположить, что предварительные данные появятся с 21:00 до половины десятого", – сказал он.
После того, как машина для подсчета голосов распечатает предварительные данные, документ, похожий на квитанцию, будет представлен всем уполномоченным лицам и обнародован, добавил Каландаришвили.
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