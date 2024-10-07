

Президент Грузии начинает консультации с оппозицией по поводу состава «технического правительства»

07.10.2024 11:31





Президент Грузии Саломе Зурабишвили начинает консультации с оппозиционными партиями по поводу состава «технического правительства» и кандидата на пост премьер-министра.



По имеющейся информации, намечено несколько встреч первого лица страны с лидерами оппозиции, в том числе с лидером партии «Гахария – За Грузию».



По существующей информации, 8 октября состоятся встречи с лидерами «Сильной Грузии» и «Единства – Национального движения».



Для справки, оппозиционные силы подписали составленную по инициативе президента «Грузинскую хартию», согласно которой подписавшие Хартию наряду с рядом обязательств обязуются выполнить «условия, прописанные в Хартии до конца первой весенней сессии, а после их выполнения будут проведены досрочные парламентские выборы в свободных и справедливых условиях. Так же они обещают, что за выполнение этого плана действий будет ответственно т.н. техническое правительство, которое представит президент Грузии. По заявлению Саломе Зурабишвили, ею отобран кандидат в премьер-министры, «пользующийся высоким общественным доверием».





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