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Пропускной пункт Верхний Ларс на границе РФ и Грузии возобновил работу


07.10.2024   11:54


Ограничения на движение транспорта через пункт Верхний Ларс на границе с Грузией сняты. Об этом сообщает в Telegram-канале Минтранс РФ.

«Росгранстрой сообщает о завершении работ по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги между российским автомобильным пунктом пропуска Верхний Ларс и грузинским Казбеги», — говорится в посте.

В ведомстве отметили, что пропуск через границу проходит штатно.

В августе движение через пограничный переход «Верхний Ларс» в Грузию тоже временно приостанавливалось из-за ремонта дороги. Тогда же со стороны Грузии функционировали не все полосы движения. В связи с этим было принято решение ограничить въезд в Северную Осетию для большегрузов, чтобы избежать скопления транспортных средств на дорогах республики.

Ранее на КПП «Верхний Ларс» задержали украинца, подозреваемого в шпионаже.


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