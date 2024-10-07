|
|
|
Пропускной пункт Верхний Ларс на границе РФ и Грузии возобновил работу
07.10.2024 11:54
Ограничения на движение транспорта через пункт Верхний Ларс на границе с Грузией сняты. Об этом сообщает в Telegram-канале Минтранс РФ.
«Росгранстрой сообщает о завершении работ по ремонту дорожного покрытия на участке Военно-Грузинской дороги между российским автомобильным пунктом пропуска Верхний Ларс и грузинским Казбеги», — говорится в посте.
В ведомстве отметили, что пропуск через границу проходит штатно.
В августе движение через пограничный переход «Верхний Ларс» в Грузию тоже временно приостанавливалось из-за ремонта дороги. Тогда же со стороны Грузии функционировали не все полосы движения. В связи с этим было принято решение ограничить въезд в Северную Осетию для большегрузов, чтобы избежать скопления транспортных средств на дорогах республики.
Ранее на КПП «Верхний Ларс» задержали украинца, подозреваемого в шпионаже.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна