

Посол ЕС: Правительство Грузии приняло много таких решений, которые отдаляют ее от ЕС

07.10.2024 13:26





После того, как Грузии был предоставлен статус страны-кандидата в ЕС, вашим парламентом, правительством было принято много тяжелых, противоречивых решений, которые вместо того, чтобы приблизить Грузию к мечте 90 процентов населения Грузии – к вступлению в ЕС, отдалили Грузию от членства в ЕС, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский на встрече со студентами Кавказского университета.



По его словам, в декабре прошлого года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, а вступление Грузии в Евросоюз очень важно для большинства грузин и особенно для молодежи.



Вместе с тем, по его словам, после этого правительство Грузии приняло много таких решений, которые совершенно несовместимы с основными принципами и ценностями Евросоюза.



«Но что произошло после того, как Грузия стала страной-кандидатом?.. Много тяжелых, противоречивых решений было принято вашей страной, вашим правительством, которые вместо того, чтобы приблизить Грузию к мечте 90 процентов грузинского населения – вступлению в Европейский союз, отдалили Грузию от членства в ЕС. Многие решения, принятые парламентом и правительством Грузии, противоречат основным ценностям Европейского союза», - отметил посол.



Вместе с тем, по его словам, ложные нарративы, пропаганда, дезинформация, направленные против Запада и Евросоюза в целом, неприемлемы со стороны страны, которая стремится вступить в ЕС.



«К сожалению, эти теории заговора, эти нарративы, эти странные теории по-прежнему продолжаются», - отметил Герчинский.



По его словам, после выборов Грузия сможет быстро действовать на пути вступления в Евросоюз и наверстать упущенное.



«Я думаю и надеюсь, что очень скоро после выборов мы возобновим работу по вступлению Грузии в ЕС и наверстаем упущенное время. Мы готовы работать с любым демократически избранным правительством, но если правительство будет нарушать основные принципы: свободу, демократию, права человека, верховенство закона, к сожалению, я должен вам совершенно открыто сказать, что Грузия не сможет стать членом Европейского союза, это невозможно. Если страна хочет присоединиться к Европейскому союзу, она должна полностью уважать основные принципы ЕС, которые предполагаются в европейских соглашениях. Свобода, демократия, права человека и верховенство закона не подлежат переговорам.



Пожалуйста, придите на избирательные участки и проголосуйте, это ваше конституционное право и ваш гражданский долг. Будущее вашей страны в ваших руках. Это ваша страна, это ваше решение, ваш выбор, никто кроме вас не может принять решение о будущем вашей страны», - отметил посол.





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