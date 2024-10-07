

Герчинский: Грузия должна уважать европейские ценности если хочет вступить в Евросоюз

07.10.2024 13:31





«Мы будем готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано после выборов, хотя, если это правительство захочет привести Грузию в Евросоюз, оно должно уважать ценности, прописанные в европейских договорах», — заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



Как отметил посол, он надеется, что выборы будут проведены в соответствии с высшими международными и европейскими стандартами.



Он ещё раз пояснил своё заявление, сделанное несколько дней назад относительно предвыборных баннеров.



«Если вы спрашиваете меня о том, что я сказал в пятницу относительно баннеров, которые размещены в нескольких местах Тбилиси, меня спросили о моём мнении, и я поделился своими взглядами искренне и открыто, как я всегда это делаю, когда говорю с грузинами. Как посол ЕС, я делаю всё возможное, и в каждом моём общении я стараюсь сделать так, чтобы меня никогда не обвинили во вмешательстве. Я снова и снова повторяю, что предстоящие выборы — это возможность для грузин выразить своё мнение. Эти решения должны принимать сами грузины. Я искренне надеюсь, что люди пойдут и проголосуют свободно и демократически, и что выборы будут проведены в соответствии с высшими международными и европейскими стандартами, что они будут конкурентными, прозрачными и инклюзивными. Как ЕС, мы будем ждать оценки ОБСЕ/БДИПЧ. Мы тщательно изучим оценки других долгосрочных наблюдательных миссий и, конечно, внимательно выслушаем местных наблюдателей.



Могу повторить громко и чётко, что выбор находится в руках грузин. 26 октября вы сами решите, какое правительство хотите видеть в своей стране, и как Евросоюз мы уважаем демократический выбор грузинского народа. Мы будем готовы работать с любым правительством, которое будет сформировано после выборов. В то же время, если Грузия захочет стать членом Евросоюза, это может произойти только на основе наших основных ценностей, которые прописаны в европейских договорах — свобода, демократия, верховенство закона и права человека. Мы будем работать с любым избранным правительством, хотя, если это правительство захочет привести Грузию в ЕС, эти основные ценности должны быть соблюдены», — заявил Герчинский.



Также послу был задан вопрос, не связано ли с его заявлениями то, что три оппозиционных телеканала отказались транслировать предвыборные видеоролики «Грузинской мечты».



«Евросоюз поддерживает свободные и независимые СМИ в Грузии и в любой другой стране мира. Свободные и независимые СМИ являются предпосылкой демократической системы. СМИ решают, что они хотят или не хотят показывать, какие заявления учитывать или не учитывать. Это не моё решение. Вы, представители СМИ, попросили меня выразить моё мнение. Я его выразил и остаюсь при своём мнении. Независимым СМИ решать, каким правилам следовать», — отметил Герчинский.





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