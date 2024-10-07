

Герчинский: Моя роль как посла ЕС заключается в том, чтобы представлять позицию Евросоюза

07.10.2024 13:40





«Моя роль не в том, чтобы говорить грузинам, какую партию поддерживать или не поддерживать, это было бы явным вмешательством. Это то, чего я не делаю, но моя роль заключается в том, чтобы сказать всем, что помогает Грузии продвигаться вперёд, чтобы однажды она стала членом Евросоюза», – заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в ответ на вопрос о том, что представители «Грузинской мечты» утверждают, что заявления и действия западных партнёров перед выборами воспринимаются как прямое вмешательство. Является ли это действительно вмешательством?



«Более двух лет назад Грузия подала заявку на членство в ЕС. Меня направили сюда высшие представители ЕС, чтобы я представлял позицию Евросоюза перед грузинской властью. Моя роль не в том, чтобы говорить грузинам, какую партию поддерживать или не поддерживать. Это было бы явным вмешательством. Это то, чего я не делаю, но моя роль как посла ЕС заключается в том, чтобы громко и чётко сказать всем, что помогает Грузии продвигаться вперёд, чтобы однажды она стала членом Евросоюза, и что фактически противоречит её членству в ЕС», — заявил Герчинский.



Также Герчинскому задали вопрос, как он оценивает заявление мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который сказал, что «в любой развитой стране посла ЕС выдворили бы из страны», на что Павел Герчинский ответил:



«С самого первого дня я очень ясно говорил, что не буду комментировать заявления других людей. Это не моя роль, как посла Евросоюза. Моя роль как посла ЕС заключается в том, чтобы представлять позицию Евросоюза. Поэтому, особенно в контексте нынешней избирательной кампании, прошу прощения, но я не буду комментировать это или какое-либо другое заявление. Что я могу сказать, так это то, что в соответствии с дипломатической практикой всегда существует возможность для любой страны попросить иностранного дипломата покинуть страну. К сожалению, в последние месяцы и годы у нас было несколько, а фактически, много таких случаев в некоторых других странах», — сказал Герчинский.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





