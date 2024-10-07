

СМИ назвали имя предполагаемого кандидата на пост премьер-министра

07.10.2024 13:41





Ника Гилаури, бывший беспартийный глава правительства Грузии в 2009-2012 годах, может быть выдвинут кандидатом от оппозиции в премьер-министры в коалиционном правительстве — эту тему обсуждают СМИ.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала оппозиционные партии с этой недели начать консультации по формированию теневого кабинета. Она пообещала представить свою кандидатуру премьера, не назвала имени, но отметила — что он «не политическое лицо».



СМИ считают, что это — Ника Гилаури, специалист по экономике и международным отношениям.



Сам он отказывается комментировать эту версию.



После «революции роз» Гилаури занимал посты министра энергетики, затем финансов, а затем на три года cтал предпоследним премьер-министром в правительстве, сформированным «Национальным движением» — его сменил Вано Мерабишвили.



С именем Гилаури никогда не было связано громких политических скандалов, а после отставки он воздерживался от политических заявлений. В настоящее время Гилаури известен как партнер-учредитель консалтинговой компании Reformatics.



На днях Гилаури читал публичную лекцию о проблемах и возможностях экономики Грузии. Он считает реальным приближение экономики страны к 2029 году к уровню Хорватии и Польши при выполнении ряда условий.



Источник: Новости - Грузия

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