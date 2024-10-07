

Саломе Зурабишвили проводит консультации с оппозиционными партиями

07.10.2024 15:24





Президент Грузии Саломе Зурабишвили проводит консультации с оппозиционными партиями.



Тема консультаций не уточняется, однако, как известно, на встрече будет обсуждаться «Грузинская хартия» и кандидатура премьер-министра, выбранная Саломе Зурабишвили, о чем президент сделала заявление несколько дней назад.



Встреча с представителями оппозиции проходит во дворце Орбелиани.



Члены «Коалиции для перемен» уже пришли в президентский дворец для консультаций.





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