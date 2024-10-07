

Вопрос Грузии будет обсуждаться Европарламентом, министрами иностранных дел и лидерами ЕС

07.10.2024 15:30





В ближайшие дни и недели 27 стран-членов Евросоюза обсудят вопрос Грузии, текущую ситуацию в Грузии, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



«Завтра, 8 октября, пройдут парламентские дебаты по вопросу Грузии. Выступить с речью приглашен верховный представитель Евросоюза. Я думаю, что кто-то из еврокомиссаров сделает это от его имени. А на следующей неделе, 14 октября, состоится встреча министров иностранных дел Евросоюза, и вопрос Грузии также официально включен в повестку дня. У 27 министров будет возможность обсудить сложившуюся ситуацию в Грузии, затем 17 и 18 октября у нас будет заседание Европейского совета и, насколько я знаю, президент Европейского совета Шарль Мишель также предложил 27 лидерам ЕС - президентам и премьер-министрам обсудить вопрос Грузии. Также, мы ждем публикации отчета о расширении касательно Грузии во второй половине октября, что, вероятно, произойдет за несколько дней до выборов, или через несколько дней после выборов», - отметил посол.



По его словам, тот факт, что министры иностранных дел 27 стран и лидеры ЕС обсуждают вопрос Грузии, не является хорошим знаком.



«На мой взгляд, тот факт, что вопрос Грузии обсуждается в Европарламенте, министры иностранных дел 27 стран и лидеры Евросоюза обсуждают существующую ситуацию в Грузии, это не хороший знак. Это значит, что лидеры обеспокоены, значит, мы обеспокоены развитием событий. Это стало необходимым из-за очень тревожных законодательных инициатив, из-за очень тревожных инициатив властей Грузии, из-за очень тревожной антизападной, антиевропейской пропаганды, нарративов и теорий заговора, которые не прекратились. Это очень драматичное решение, но это реальность нынешних отношений Грузии и ЕС, которые, я надеюсь, изменятся после выборов, независимо от того, кто будет избран», - отметил посол.





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