

«Коалиция за перемены» заявила о полной поддержке инициированного президентом процесса

07.10.2024 16:49





Мы очень довольны тем процессом, о котором сейчас говорили. Мы полностью поддерживаем этот процесс и президента Саломе Зурабишвили, - заявил один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия после встречи с президентом Грузии.



По его словам, на встрече «Коалиция за перемены» не предлагала Саломе Зурабишвили кандидатуру на пост премьер-министра.



«О подробностях говорить не буду. Заявление сделает сама президент, потому что это ее инициатива, но подводя итог, могу вам сказать, что мы очень довольны тем процессом, о котором сейчас говорили. Мы полностью поддерживаем этот процесс и президента Саломе Зурабишвили.



Также мы услышали очень важную информацию о его зарубежном вояже, связанном с интеграцией Грузии в ЕС», - заявил Гварамия.



Вместе с тем, Гварамия сказал и об импичменте президента, отметив, что «Грузинская мечта» не сможет сместить фокус с главных вопросов на придуманные ими пропагандистские вопросы.



«Сегодня «Грузинская мечта» позорно решила наказать президента за этот [зарубежный вояж] и затеяла процедуру импичмента. «Грузинской мечте» не удастся сместить фокус с основных вопросов на придуманные ими пропагандистские вопросы. Это выдумка. «Грузинская мечта» терпит поражение, и президент Грузии будет гарантом того, что выбор был реально отражен и формализован в результатах выборов», - заявил Ника Гварамия.



Для справки, президент Грузии с сегодняшнего дня начала консультации с оппозиционными партиями по поводу состава т.н. технического правительства и кандидата на пост премьер-министра.



Вместе с тем, напоминаем, что «Грузинская мечта» вновь начинает процедуру импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили.



По пояснению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, причиной принятия решения по-прежнему являются ее визиты за за рубех без разрешения правительства.



По его словам, новое конституционное представление будет подано в Конституционный суд Грузии до парламентских выборов.





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