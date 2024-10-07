

Кацарава с единомышленниками покинул партию «Мы»

07.10.2024 19:04





Давид Кацарава, лидер «Антиоккупационного движения», покинул созданное в августе этого года политическое объединение — партию «Мы» («ჩვენ», Сhven) вместе с единомышленниками — Кахой Гогидзе и Акией Барбакадзе. Теперь они намерены вести борьбу против «Грузинской мечты» вне оппозиционного блока «Мы». Об этом оппозиционер сообщил в соцсети.



В этом объединении присутствовали 4 политические силы — «Свободный выбор — новая альтернатива», Антиоккупационное движение «Сила в единстве», общественное движение «Регионы для Грузии» и общественное движение «Путь Руставели», которые объединились под номером 23, чтобы внести вклад в предвыборную кампанию против «коллаборационистского правительства», создав альтернативу для колеблющейся части общества.



Кацарава пояснил, что причина этого решения — несовпадение стратегического видения и формы предвыборного марафона с остальными членами блока.



«В связи с тем, что текущие политические события, форма предвыборного марафона и стратегические взгляды на участие в нем нашего небольшого объединения, а главное, формы стремления к желаемой цели не совпадали, мы индивидуально, втроем, приняли решение покинуть политическое объединение «Мы» и продолжить борьбу против авторитарного режима», — написал Кацарава, подчеркнув, что он не покидает путь борьбы против нынешней власти Грузии.





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