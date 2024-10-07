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Санду: Молдова твердо поддерживает грузинский народ на пути демократии и европейских устремлений
07.10.2024 19:11
По заявлению президента Молдовы Майи Санду, она поговорила по телефону со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили.
Майя Санду пишет в соцсети X о том, что Молдова и Грузия готовятся к важным демократическим мероприятиям.
«Молдова твердо поддерживает грузинский народ в его демократических и европейских устремлениях», - пишет Санду.
Напомним, 20 октября в Молдове пройдут президентские выборы. В этот же день состоится референдум по вопросу интеграции страны в ЕС.
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