

В день выборов во дворце Орбелиани будет организована координационная платформа

07.10.2024 20:20





По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, в день выборов, 26 октября, она организует координационную платформу во дворце Орбелиани.



Об этом президент сообщила на брифинге, состоявшемся во дворце Орбелиани.



«Мы все обязаны пойти на выборы и не оставить ни одного голоса неиспользованным, чтобы защитить эту страну. Давайте защитим независимость, защитим ее европейское будущее.



В день выборов в резиденции президента будет организована координационная платформа, чтобы осуществлять мониторинг всего того, что произойдет в этот день, а затем вместе отпраздновать победу», - заявила Саломе Зурабишвили.



Напомним, что до парламентских выборов в Грузии осталось 19 дней. Выборы намечены на 26 октября.





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