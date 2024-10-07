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В день выборов во дворце Орбелиани будет организована координационная платформа
07.10.2024 20:20
По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, в день выборов, 26 октября, она организует координационную платформу во дворце Орбелиани.
Об этом президент сообщила на брифинге, состоявшемся во дворце Орбелиани.
«Мы все обязаны пойти на выборы и не оставить ни одного голоса неиспользованным, чтобы защитить эту страну. Давайте защитим независимость, защитим ее европейское будущее.
В день выборов в резиденции президента будет организована координационная платформа, чтобы осуществлять мониторинг всего того, что произойдет в этот день, а затем вместе отпраздновать победу», - заявила Саломе Зурабишвили.
Напомним, что до парламентских выборов в Грузии осталось 19 дней. Выборы намечены на 26 октября.
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