

«Нынешний курс Грузии останавливает евроинтеграцию» – рабочий документ ЕС

07.10.2024 20:25





Высший политический орган Европейского союза планирует еще раз заявить, что нынешний курс правительства Грузии препятствует евроинтеграции страны, и призвать правительство «Грузинской мечты» к осуществлению демократических реформ.



Об этом говорится в проекте документа, принятие которого планируется по итогам заседания Европейского совета. Оно пройдет 17 и 18 октября. С документом ознакомилась грузинская служба Радио Свобода.



«Европейский совет повторяет, что отказ от изменения нынешнего курса действий ставит под угрозу европейский путь Грузии, фактически останавливает его; призывает Грузию осуществить демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции», – сказано в документе.



«Европейский совет вновь выражает серьезную обеспокоенность по поводу курса правительства Грузии, который противоречит основополагающим ценностям и принципам Европейского Союза», – говорится в документе.



В рабочем документе есть еще две записи о Грузии. В первой говорится, что ЕС ожидает проведения парламентских выборов 26 октября в «свободной и справедливой» обстановке, а во второй подчеркивается «непоколебимая поддержка» ЕС территориальной целостности Грузии.



Для принятия документа необходим консенсус стран ЕС. Пока неизвестно, заблокирует ли критику властей Грузии их союзник — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Ранее посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что институты Евросоюза приняли решение приостановить встречи высокого ранга с представителями грузинского правительства. Дипломат также говорил, что Евросоюз фактически приостановил процесс интеграции Грузии в ЕС.





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