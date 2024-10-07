

Оппозиционные вещатели отказываются транслировать политический видеоролик «Грузинской мечты»

07.10.2024 22:01





Три оппозиционных вещательных компаний отказываются показывать политический видеоролик «Грузинской мечты», сравнивающий раздираемую войной Украину с миром, предлагаемым правящей партией. Этими вещателями являются телекомпании «Мтавари», «Формула» и «Пирвели», которым грозят серьезные штрафы за невыпуск ролика в эфир.



«Принадлежащая Иванишвили власть ставит нас перед дилеммой — либо мы должны транслировать вышеупомянутые видеоролики, либо нам грозят огромные штрафы, которые могут даже привести к угрозе приостановки деятельности каналов», — говорится в совместном заявлении телекомпаний, которое было опубликовано 5 октября и которое обвиняет «Грузинскую мечт» в спекуляциях трагедией украинского народа для своей предвыборной политической кампании.



Спорные баннеры «Грузинской мечты», которые теперь приняли форму видеороликов, созданы по тому же принципу: на одной стороне — фотографии раздираемой войной Украины, где перечеркнуты избирательные номера четырех оппозиционных объединений – «Коалиции за перемены» (4), «Единства — Национального движения» (5), «Сильной Грузии» (9) и «Гахария — За Грузию» (25) – как будто они ассоциируются с войной, а на другой стороне образы Грузии, где подчеркивается, что в стране царит мир в условиях власти «Грузинской мечты» и изображен номер 41. Баннеры были расклеены по всей столице. Теперь они используются для этих видеороликов, которые хочет транслировать правящая партия. Проправительственные телеканалы – «Имеди», «ПосТВ» и «Рустави 2», а также Общественный вещатель Грузии выпустили видеоролик в эфир, тогда как три оппозиционных вещателя отказались сделать это.



«Несмотря на то, что бесконечные штрафы, налагаемые властями, являются тяжелым бременем для критических каналов, мы все равно не намерены, даже косвенно, способствовать российской пропаганде «Грузинской мечты» и насмешкам над украинским народом», — говорится в совместном заявлении, — «Мы обращаемся к международному сообществу, дипломатическим миссиям Запада, гражданским организациям и народному защитнику зафиксировать соответствующую реакцию на действия «Грузинской мечты» и поддержать нас, критические каналы, в этом принципиальном вопросе, который выходит за рамки политического вкуса и является темой государственного самоуважения».



МИД Украины осудил предвыборные баннеры «Грузинской мечты» и заявил, что считает недопустимым использование ужасающих результатов беспощадной войны России против Украины в политической рекламе. Баннеры также подверглись критике со стороны посла ЕС в Грузии Павла Херчински, который назвал их «возмутительными», «позорными» и «отвратительными».



Коалиция по адвокации медиа также осудила антиукраинскую пропаганду «Грузинской мечты», заявив, что правящая партия «злоупотребляет трагедией украинского народа в политических целях». Коалиция выразила солидарность с вышеупомянутыми СМИ и отметила, что требование о распространении политической рекламы «Грузинской мечты» является «грубым нарушением не только свободы СМИ, но и журналистской этики». Коалиция заявила, что угроза крупных штрафов является «тревожной тактикой, используемой для того, чтобы заставить средства массовой информации подчиняться и распространять нарратив, который фундаментально противоречит ценностям демократии и прав человека». «Сильное давление, оказываемое на СМИ, отражает тревожную тенденцию роста авторитаризма и пренебрежения демократическими ценностями в Грузии», — говорится в заявлении.



Три телекомпании также поддержала Хартия журналистской этики Грузии, которая призвала Комиссию по коммуникациям не обязывать их транслировать предвыборный видеоролик правящей партии, который «повторяет послания Кремля, оскорбляет достоинство как украинского, так и грузинского народа, и подрывает исторически сложившуюся дружбу между этими двумя народами». Хартия также отмечает, что «вывешенные на улицах предвыборные баннеры аналогичного содержания причинили боль украинскому народу и вызвали вполне оправданную возмущение грузинского общества».



«Международная прозрачность – Грузия» заявила, что «это не первый случай, когда правящая партия использует в своей избирательной кампании крайне неприемлемые приемы и провоцирует насилие против конкретных групп». В заявлении, опубликованном 6 октября, организация призвала Комиссию по коммуникациям не вмешиваться в работу вещательных компаний и не становиться инструментом пропаганды правящей команды.



6 октября медиа-омбудсмен опубликовал первый промежуточный отчет о деятельности Комиссии по коммуникациям. Согласно отчету, «под предлогом нарушения избирательного законодательства инициатором правовых споров и требования наказать СМИ является правящая партия «Грузинская мечта». В документе говорится, что и Комиссия по коммуникациям, и суд вновь стали соучастниками наказания критически настроенных СМИ в период выборов.



Комиссия по коммуникациям пока еще не принимала решения о штрафах по этому новому делу.



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