

Президент Зурабишвили о зарубежных визитах, укомплектовании правительства и выборах

07.10.2024 22:14





В интервью телеканалу «Пирвели» 5 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о своих визитах в Европу, планах по укомплектованию правительства после выборов, предоставлении необходимых гарантий действующей правящей партии, участия иммигрантов в голосовании и роли публичных служащих в формировании новой и развитой Грузии после выборов.



Президента спросили о ее визитах в европейские страны на прошлой неделе, особенно в контексте полной изоляции властей Грузии со стороны Запада. Президент заявила, что причина ее визита в том, что отношения Грузии со всеми нарушены и что она должна сделать так, чтобы после того, как граждане Грузии покажут на выборах, что они твердо стоят на пути интеграции в ЕС, ЕС вернет страну на путь, с которого его сместила «Грузинская мечта».



Президент отметила, что в ходе своих визитов она получила заверения европейских лидеров, что Евросоюз ждет Грузию, и если грузины решат, что Евросоюз является конечной целью, то возможность «открытого окна», предоставленная Грузии благодаря Украине, все еще актуальна и ждет ее. Она также заявила, что главная цель – вернуться на этот путь в июне 2025 года, когда Совет Евросоюза примет решение о начале переговоров о вступлении Грузии. Саломе Зурабишвили подчеркнула помощь в этом процессе президента Польши, с которым она встретилась на прошлой неделе.



Президент также заявила, что кампания «Грузинской мечты», основанная на пустых обещаниях о сближении Грузии с Евросоюзом, является ложью и напоминает заявления СССР о демократии. Она также подчеркнула другие сходства между Советским Союзом и «Грузинской мечтой», такие как предвыборные баннеры последнего времени, и сказала, что действия правящей партии в последние годы были полной копией российских действий. По словам Зурабишвили, западные лидеры часто задают ей вопрос, когда произошло это изменение в политике «Грузинской мечты», но у нее нет ответа, поскольку она не располагает фактами о том, кто привязан к России невидимыми нитями, и с каких пор «Грузинская мечта» танцует под музыку Москвы.



Помимо обсуждения посланий европейских лидеров, президент акцентировала внимание на посланиях, полученных в ходе встречи со специальным советником президента США Майклом Карпентером, и сказала, что у нее есть ощущение, что американская сторона воздерживается от навязывания санкции против Бидзины Иванишвили во избежание обвинений во вмешательстве во внутреннюю политику страны.



Президента Зурабишвили спросили, будет ли он общаться с Иванишвили, чтобы поделиться полученными им сообщениями Запада, на что он ответил, что не против этого, однако последний раз он общался с ним в июне 2022 года, и даже тогда Иванишвили указал, что не хочу поговорить с ним. Президента также спросили, потребуются ли Иванишвили определенные гарантии того, что он будет в безопасности после выборов, на что Зурабишвили ответила, что не знает, время ли сейчас предложить ему такие гарантии.



Что касается гарантий для «Грузинской мечты» в целом, президент заявила, что как президент, она гарантирует, что будет защищать права этой партии после перехода в оппозицию, так же, как она защищает права других партий. Она также подчеркнула, что четыре основные оппозиционные партии должны получить достаточно голосов для формирования правительства и выполнения целей, предусмотренных «Грузинской хартией», а «Грузинская мечта» и другие небольшие партии будут в оппозиции и обеспечат здоровую политическую среду.



Что касается укомплектования правительства, президент заявила, что у нее уже есть хороший кандидат на должность премьер-министра, не имеющий политического опыта, и он будет назван после консультаций с оппозиционными партиями. Она также отметила, что консультации начнутся на этой неделе.



В заключение президент обратила внимание на проблемы иммигрантов, желающих проголосовать за рубежом, и заявила, что ограничение количества избирательных участков отвечает интересам «Грузинской мечты», поскольку ни один иммигрант не будет голосовать за них. Президент подчеркнула, что вопрос зашел в тупик, поскольку в МИД заявляют, что не в их компетенции давать указание ЦИК открывать больше участков. Президент призвала иммигрантов сделать все для участия в выборах.





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