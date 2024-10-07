

Евродепутаты призывают санкционировать Иванишвили

07.10.2024 22:19





Проект одной из резолюций Европарламента, который будет рассмотрен 9 октября, содержит требование санкционировать основателя партии власти «Грузинская мечта» и олигарха Бидзину Иванишвили. Документ подготовлен различными группами евродепутатов.



Сообщается, что всего подготовлено 7 резолюций, но 10 октября примут одну из них. И в одном из вариантов резолюции, инициаторами которой являются депутат Европарламента от Польши Малгожата Гошевская и латвиец Рихардс Колс, речь идет о санкциях в отношении Бидзины Иванишвили. Проект призывает ввести санкции против олигарха из-за «ухудшения политического процесса в Грузии и действий, противоречащих интересам грузинского народа».



Приветствуется введение персональных санкций США в отношении должностных лиц «Грузинской мечты» и содержится призыв к ЕС ввести аналогичные визовые ограничения в отношении тех, кто «участвовал в принятии закона об иностранных агентах», в отношении других высокопоставленных членов партии, а также ввести ограничения на въезд в страну судьям, которые выносили «политически мотивированные решения».



Евродепутаты «категорически осуждают» личную роль Бидзины Иванишвили в «организации продолжающегося политического кризиса и систематическом саботаже прозападного курса страны в пользу России».



В тексте резолюции также говорится о выборах 26 октября — отмечается, что выборы станут «поворотным моментом, который может определить будущее Грузии на десятилетия».



Депутаты Европарламента призывают грузинские власти обеспечить проведение демократических, справедливых и свободных выборов, которые должны соответствовать демократическим стандартам, которым привержена Грузия.



Источник: SOVA

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