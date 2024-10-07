

Премьер Грузии назвал приоритетами сотрдуничество с НАТО и Китаем

07.10.2024 22:31





Углубление сотрудничества с НАТО является одним из наших главных приоритетов, - заявил глава избирательного штаба «Грузинской мечты» премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации предвыборной программы.



Кроме того, премьер-министр отметил, что приоритетом является и углубление партнерства с Китаем.



«Также, углубление стратегического партнерства с Китаем, что имеет большое значение как с экономической, так и с политической точки зрения. Здесь у нас большой прогресс, соответствующее соглашение было подписано в прошлом году, и у нас есть конкретные инициативы, которые находятся в процессе реализации, и мы благодарим наших китайских партнеров за эту поддержку.



Что касается политики соседства: Азербайджан, Армения, Турция – у нас исключительные отношения, добрососедские отношения, стратегическое партнерство. С политической точки зрения, конечно, в будущем будет сделано все для углубления этих отношений. Наша страна максимально способствует миру в нашей стране, и это будет нашим подходом и в ближайшие годы», - отметил премьер-министр.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





