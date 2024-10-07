

Президент об ответствености дипведомств за рубежом за проведение выборов

07.10.2024 22:50





До выборов осталось 19 дней. У этой страны, возможно, не было такого решающего момента. По крайней мере, в новейшей истории, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге во дворце Орбелиани.



Он коснулась вопроса участия в выборах граждан Грузии, проживающих за рубежом. Президент обвинила ЦИК, МИД и консульства в учинении им препятствий, однако отметила, что, несмотря на это, диаспора смогла встать на консульский учет.



Президент предупредила ведомства об их ответственности за беспроблемное проведение выборов за рубежом.



«Прежде всего, я хотела бы обратить ваше внимание на нашу диаспору, которая в последние дни очень активно регистрируется. Все ведомства, ЦИК, МИД, консульства – все были причастны к разного рода препятствиям, однако диаспоре все же удалось встать на учет в большом количестве.



Теперь консульства, МИД и ЦИК обязаны организовать избирательные участки так, чтобы в день выборов у диаспоры не возникло проблем. Хочу всех предупредить, что ответственность будет лежать непосредственно на них, если где-то не откроется необходимое дополнительное помещение, необходимое для того, чтобы люди, которые зарегистрировались, смогли проголосовать в тот период и то время, которые предназначены для выборов. Это очень серьезное предупреждение!», - заявила Саломе Зурабишвили.





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