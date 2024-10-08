

В МИД Грузии прошла подготовительная встреча к 62-му раунду Женевских международных переговоров

08.10.2024 11:23





В Тбилиси состоялась подготовительная встреча 62-го раунда Женевских международных переговоров.



На встрече, которая прошла в Министерстве иностранных дел Грузии, присутствовали сопредседатели переговоров от Евросоюза, ООН и ОБСЕ. С грузинской стороны встречу возглавлял первый заместитель министра иностранных дел и руководитель грузинской делегации на Женевских международных переговорах Лаша Дарсалия.



На встрече было подчеркнуто значение эффективного функционирования Женевских международных переговоров, и в этом контексте особое внимание было уделено основным вопросам повестки дня — необходимости выполнения Россией международных обязательств, взятых по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключённому при посредничестве Евросоюза, а также продвижению в направлении безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещённых лиц и беженцев.



Кроме того, было подчёркнуто значение восстановления Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Гали без каких-либо предварительных условий и регулярного проведения заседаний данного механизма в Гали и Эргнети в соответствии с основными принципами.



62-й раунд Женевских международных переговоров запланирован на 5–6 ноября 2024 года.





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