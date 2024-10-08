

Вашадзе: Время для распределения должностей наступит после выборов.

08.10.2024 12:30





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе заявил, что у него нет конкретной информации о предложении Саломе Зурабишвили относительно кандидата на пост премьер-министра. По его словам, время для распределения должностей наступит после выборов.



Как заявил Вашадзе перед сегодняшней встречей представителей «Единства — Единого национального движения» с президентом, он предпочёл бы вместо таких встреч встречаться с населением регионов Грузии вместе с Саломе Зурабишвили, чтобы повысить мотивацию людей перед выборами.



«У меня нет конкретной информации по её инициативе, поэтому мы идём, чтобы её выслушать. Ничто не препятствует встрече. Сейчас самое важное — объединить все силы и победить на выборах. Вопрос о том, кто займёт какую должность, будет решаться после выборов, это моя личная позиция, но, конечно, мы выслушаем Саломе Зурабишвили. Я, например, предпочёл бы, чтобы мы все вместе ездили по всей Грузии, встречались с народом, повышали мотивацию, боролись с несправедливостью, которая существует в стране, и не теряли время на встречи. Например, я планировал сегодня поехать в Кутаиси, но остался ради встречи с Саломе Зурабишвили и готов её выслушать и обсудить. Мы добросовестно выполним хартию, там есть реформы, есть речь о правительстве, укомплектованном профессионалами, о коалиционном правительстве. Я подчёркиваю, там нет речи о технократическом правительстве, и мы добросовестно выполним все условия», — заявил Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





