

TI-Georgia: Участие в связанных с выборами процессах подсанкционного Звиада Харазишвили недопустимо

08.10.2024 13:38





«Международная прозрачность – Грузия» призывает министра внутренних дел «изменить свой приказ и отменить участие как представителя главы Департамента особых поручений Звиада Харазишвили ("Хареба") в т.н. «территориальных группах», так и полномочие сил полиции использовать т.н. «превентивные меры» против избирателей, мирно собирающихся возле избирательных участков».



Организация публикует по этому поводу заявление и поясняет, что включение находящегося под санкциями США Харазишвили в процессы, связанные с выборами, недопустимо.



«По решению министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, в процесс, связанный с выборами, будет включен Звиад Харазишвили, он же «Хареба».



30 сентября 2024 года министр внутренних дел издал приказ «о проведении некоторых мероприяий для обеспечения проведения выборов в парламент Грузии 26 октября 2024 года в свободной, безопасной и мирной обстановке. Согласно данному приказу, в регионах Грузии и Тбилиси создаются «группы, ответственные за превенцию правонарушений и реагирование на них», - т.н. «территориальные группы».



Подобные акты были изданы министром внутренних дел во время предыдущих всеобщих выборов. Однако на этот раз новшеством является то, что, в отличие от 2016 и 2020 годов, в состав территориальных групп наряду с другими входит не руководитель соответствующего территориального подразделения Департамента особых поручений, как раньше, а представитель, выделенный главой департамента. Пост главы этого департамента по сей день занимает Звиад Харазишвили, попавший под санкции казначейского департамента США за серьезные нарушения прав человека и известный своей жестокостью по отношению к политическим оппонентам и участникам акций протеста.



Вызывает тревогу, что министр внутренних дел не только не освободил от должности З. Харазишвили, но и возложил на него функцию де-факто надзора за процессами, связанными с выборами. В этом плане также вызывает тревогу и норма первого пункта статьи 6 приложения к вышеупомянутому приказу министра, согласно которой силы полиции могут осуществлять «меры превенции и реагирования на правонарушения», в том числе «если близ здания для голосования будет поток людей», это означает, что «Хареба» и созданные при его участии «территориальные группы» могут прийти в действие и в том случае, если люди соберутся неподалеку от избирательных участков, даже мирно. Данное положение приказа министра не только не имеет никакой законной основы, но и прямо противоречит свободе собраний, закрепленной в Конституции Грузии и международном праве в области прав человека.



Призываем министра внутренних дел Грузии немедленно изменить свой приказ и отменить участие как представителя главы Департамента особых поручений в т.н. «территориальных группах», так и полномочие сил полиции использовать т.н. «превентивные меры» против избирателей, мирно собирающихся возле избирательных участков», - говорится в заявлении.





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