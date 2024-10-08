

Представитель «Единства»: программа «Грузинской мечты» - об изоляции и бедности

08.10.2024 13:45





В оппозиции комментируют тот факт, что на что почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и председатель партии Ираклий Гарибашвили не присутствовали на презентации предвыборной программы команды. Как отмечает один из лидеров «Единства» Георгий Вашадзе – это указывает на разногласия в партии власти:



«Похоже, Иванишвили уже отдалился от Кобахидзе, у них в команде серьезная проблема. Даже ничего не буду говорить о противостоянии Гарибашвили и Кобахидзе. По сути, это падение этой политической власти…



Эта программа (избирательная программа «Грузинской мечты») об изоляции, бедности, их обогащении и обнищании людей. Что сделала «Грузинская мечта» за 12 лет? Миллион человек покинули страну, потому что здесь нет доходов, рождаемость снизилась на 20 тысяч. Коррупцию, преступность, наркоманию и многое другое – вот что Россия приносит в Грузию уже 12 лет… «Грузинская мечта» проигрывает. Она не сможет получить более 20% (голосов на выборах)», — заявил Георгий Вашадзе.



Оппозиционер также отреагировал на процесс повторного начала процесса импичмента правящей командой против президента Грузии Саломе Зурабишвили и отметил, что в «Грузинской мечте» начали «еще один проигранный процесс».



«Сейчас начался очередной проигрышный процесс. Я не знаю, что они пытаются доказать. Я думаю, что в их кругах такая путаница, что они ничего, кроме такой ерунды, придумать не могут…



Не бойся Бидзина! Проиграешь, отправишься домой, не более того. Или засядешь в парламенте ради иммунитета, ради которого вписался в список. Общество решит судьбу вашей политической власти», — сказал Вашадзе.



Источник: SOVA

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