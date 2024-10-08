

14 членов Европарламента подготовили проект резолюции о Грузии

08.10.2024 14:31





14 членов Европарламента подготовили проект резолюции о Грузии. Проект носит название «О регрессе демократии в Грузии и угрозах политического плюрализма». Авторами документа являются Урмас Паэт, Петрас Ауштрявичюс, Дан Барна, Хельмут Брандштеттер, Бенуа Казари, Оливье Шастель, Вероника Цифрова Остриехонова, Бернар Гетта, Любица Карвашова, Илхан Кючюк, Мари-Аньес Штрак-Циммерманн, Хильде Вотманс, Луция Яри и Дайнюс Жалимас.



В частности, в проекте резолюции отмечается:



«Европейский парламент, принимая во внимание свои предыдущие резолюции о Грузии, принимая во внимание Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Европейским сообществом по атомной энергии и его государств членов с одной стороны, и между Грузией с другой стороны, принимая во внимание выводы Европейского совета от 14 и 15 декабря 2023 года и коммуникацию Комиссии от 8 ноября 2023 года под названием „Коммуникация о политике расширения Евросоюза за 2023 год“, в которой изложены шаги для присвоения Грузии статуса кандидата, особенно шаг 9, касающийся свободы гражданского общества, принимая во внимание заявление представителя Европейской службы внешних действий от 4 сентября 2024 года по поводу пакета законов „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“ в Грузии, принимая во внимание заявление заместителя председателя Комиссии / Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от 18 сентября 2024 года по поводу законов, принятых парламентом Грузии „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“, принимая во внимание мнения, принятые или одобренные Венецианской комиссией на 139-й сессии (21-22 июня 2024 года) по различным частям грузинского законодательства, принимая во внимание статью 136(2) своего регламента.



A. Поскольку Конституция Грузии защищает осуществление свободы мысли, выражения, объединений и мирных собраний, а также право на всеобщие, равные и свободные выборы в качестве основных прав; поскольку Конституция Грузии также обеспечивает равенство всех лиц и защищает их от дискриминации; поскольку, в соответствии со 78-й статьей Конституции Грузии, «конституционные органы в пределах своих полномочий должны предпринять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз и организацию Североатлантического договора»;



B. Поскольку, несмотря на массовые общественные протесты и призывы Евросоюза и других западных партнеров Грузии, правящая партия „Грузинская мечта“ приняла законопроект, вдохновленный Россией, „О прозрачности иностранного влияния“, который требует от гражданских обществ и медиа-организаций, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве „организаций, проводящих интересы иностранных стран“ или подлежат штрафам;



C. Поскольку это законодательство ограничивает возможность гражданских обществ и медиа-организаций свободно действовать, ограничивает свободу выражения и несправедливо стигматизирует организации, приносящие явную пользу гражданам Грузии;



D. Поскольку в марте 2023 года предложение о принятии аналогичного законодательства вызвало массовые протесты в Грузии, что привело к отзыву закона; поскольку после отзыва предложения в 2023 году правящая партия и провластные СМИ продолжали усиливать риторику против гражданского общества и журналистов;



E. Поскольку 20 февраля 2024 года правящая партия „Грузинская мечта“ приняла поправки к избирательному законодательству, что поставило под угрозу независимость и беспристрастность Центральной избирательной комиссии и подорвало доверие общественности к этому институту;



F. Поскольку в конце августа 2024 года олигарх Бидзина Иванишвили призвал избирателей помочь партии „Грузинская мечта“ сохранить конституционное большинство в парламенте Грузии для начала процесса запрета нескольких оппозиционных партий; поскольку премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поддержал это заявление, отметив, что правительство постарается запретить более десяти партий после парламентских выборов;



G. Поскольку 17 сентября 2024 года правящая партия „Грузинская мечта“ приняла закон „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“, который лишает людей LGBTIQ+ их прав;



H. Поскольку через два дня после вступления в силу закона „О семейных ценностях и защите несовершеннолетних“ была убита в своей квартире модель-трансгендер и известная общественная деятельница Кесария Абрамидзе;



I. Поскольку ранее, 4 апреля 2024 года, правящая партия „Грузинская мечта“ отменила обязательные гендерные квоты для избирательных списков политических партий, которые были включены в Избирательный кодекс Грузии, и отменила правило финансирования, связанное с гендером, предусмотренное законом «О политических объединениях граждан», тем самым уничтожив достигнутый прогресс в поддержке участия и представительства женщин в политике;



J. Поскольку правительство Грузии не выполнило ни одну из рекомендаций Венецианской комиссии об отмене или изменении вышеуказанного законодательства, касающегося „прозрачности иностранного влияния“ и „семейных ценностей и защиты несовершеннолетних“, отмены гендерных квот на местных и парламентских выборах и формирования Центральной избирательной комиссии;



K. Поскольку правящая партия „Грузинская мечта“ и провластные СМИ распространяют антиевропейскую и антидемократическую пропаганду, а также теории заговора;



L. Поскольку правящая партия „Грузинская мечта“ и её руководство продолжают усиливать разжигающую, дезинформирующую и насильственную риторику в адрес политических оппонентов и международных партнеров, включая Украину; поскольку правящая партия использует омерзительные политические баннеры с изображениями разрушенных российскими войсками украинских городов, зарабатывая политический капитал на страданиях отважных украинцев;



M. Поскольку министр иностранных дел России Сергей Лавров распространил заявление, в котором выразил готовность помочь Грузии нормализовать отношения с „соседними государствами – Абхазией и Южной Осетией“, что было одобрено лидерами правящей партии, что показывает отступление правительства Грузии от политики непризнания оккупированных территорий Грузии;



N. Поскольку в отчете Еврокомиссии под названием „Коммуникация о политике расширения Евросоюза за 2023 год“ Комиссия рекомендовала присвоить Грузии статус кандидата при условии, что Грузия выполнит девять шагов, которые включают борьбу с дезинформацией и вмешательством против ЕС и его ценностей, участие оппозиционных партий и гражданского общества в управлении и обеспечение свободы собраний и выражения, а также консультации с гражданским обществом и его активное участие в процессе разработки законодательства и политики, чтобы гражданское общество могло действовать свободно;



O. Поскольку 14 декабря 2023 года Европейский совет присвоил Грузии статус страны-кандидата в Евросоюз при условии, что будут выполнены шаги, указанные в рекомендации Еврокомиссии;



P. Поскольку премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не введет санкции против России, а лишь предотвратит их обход на своей территории;



Q. Поскольку за последние два года увеличилось торгово-экономическое сотрудничество между Грузией и Россией, более 100 000 россиян переехали в Грузию на постоянное жительство, открыли более 26 000 бизнесов, приобрели недвижимость и начали деятельность, создающую риски отмывания денег; поскольку эта ситуация угрожает национальной безопасности Грузии и усиливает её зависимость от России;



R. Поскольку в последние месяцы Соединенные Штаты ввели финансовые санкции против сотрудников грузинских Сил безопасности и лидеров ультраправых партий за подавление и нарушения свободы мирных собраний в Грузии и ввели санкции на поездки для 60 других лиц, включая высокопоставленных чиновников правительства; поскольку Национальный банк Грузии отказался соблюдать эти санкции;



S. Поскольку парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года;



1. Строго осуждает принятие законодательства о так называемой «прозрачности иностранного влияния» и «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также отмену гендерных квот на местных и парламентских выборах и изменения в порядке формирования Центральной избирательной комиссии большинством партии «Грузинская мечта»; подчеркивает, что данное законодательство несовместимо с нормами и ценностями Евросоюза, наносит ущерб репутации Грузии и ставит под угрозу её усилия по присоединению к ЕС;



2. Призывает большинство «Грузинской мечты» немедленно отозвать законодательство «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», повторно ввести гендерные квоты на местных и парламентских выборах и обеспечить политический процесс, основанный на консенсусе, что имеет решающее значение для независимости и беспристрастности Центральной избирательной комиссии и доверия общества к этому институту; призывает большинство «Грузинской мечты» выполнить другие рекомендации Венецианской комиссии; повторяет свой призыв прекратить все нападения на гражданское общество, независимые СМИ, гендерное равенство и сообщество LGBTIQ+ и обеспечить действительно благоприятную среду для гражданского общества и СМИ в стране;



3. Подчеркивает, что отмена законодательства «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» будет необходимым шагом для улучшения отношений между ЕС и Грузией;



4. Выражает солидарность с мужественным грузинским народом, который борется за свои демократические права и европейское будущее своей страны; вновь подтверждает свою твердую поддержку всех тех, кто осуществляет адвокатирование, защищает права человека и работает ради мирной страны и общества, преданных равенству и человеческому достоинству для всех;



5. Призывает приостановить финансирование ЕС для правительства Грузии до тех пор, пока это нелиберальное законодательство не будет отменено, и установить строгие условия для предоставления будущего финансирования правительству Грузии;



6. Снова призывает Комиссию немедленно оценить, как законодательство Грузии «О прозрачности иностранного влияния» и «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также отмена гендерных квот и другие изменения в избирательное законодательство, выполнение рекомендаций Венецианской комиссии в целом влияют на выполнение критериев безвизового режима с ЕС, особенно на критерий фундаментальных прав, который является важным компонентом политики визовой либерализации ЕС;



7. Призывает Евросоюз и его государства-члены ввести санкции против тех грузинских официальных лиц, которые участвуют в нарушении прав человека в отношении граждан Грузии или в процессе демократического отката страны; вновь призывает Европейский совет рассмотреть вопрос о введении персональных санкций против Бидзины Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса и ситуации с правами человека в Грузии; призывает грузинские коммерческие банки выполнить международные санкции;



8. Напоминает правительству Грузии, что ЕС предоставил Грузии статус кандидата при условии, что будут предприняты шаги, указанные в коммуникации Комиссии от 8 ноября 2023 года; подчеркивает, что недавно принятые законодательные акты явно противоречат этой цели и замораживают процесс евроинтеграции Грузии;



9. Снова призывает правительство Грузии соблюдать свои обязательства по продвижению демократии, верховенства закона и прав человека и призывает его принять и осуществить реформы, соответствующие его заявленной цели присоединения к Евросоюзу, как того требует подавляющее большинство граждан Грузии;



10. Настоятельно призывает Грузию, как страну-кандидата в ЕС, ввести санкции против России в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину и эффективно применять меры для предотвращения обхода санкций ЕС, как она обязалась; выражает глубокую озабоченность соответствием политики Грузии российской и растущей зависимостью Грузии от России, а также использованием партией «Грузинская мечта» насильственных изображений войны в Украине для манипулирования общественным мнением и распространения дезинформации в рамках кампании перед выборами в октябре 2024 года; призывает Грузию полностью согласовать свою внешнюю политику с внешней политикой ЕС и стратегией ЕС в отношении России;



11. Призывает Евросоюз и его государства-члены обеспечить полную поддержку организаций гражданского общества в Грузии в этот сложный период, в том числе в отношении вопросов, связанных с штрафами и другими мерами, наложенными на них новым законодательством;



12. Призывает власти Грузии обеспечить, чтобы парламентские выборы в октябре 2024 года соответствовали высочайшим международным стандартам, был гарантирован прозрачный, свободный и справедливый процесс, отражающий демократическую волю народа; призывает отменить устоявшуюся практику злоупотребления государственными ресурсами и административными возможностями в пользу правящей партии; настоятельно требует обеспечить присутствие как местных, так и международных наблюдателей для защиты справедливости выборов и призывает расширить миссию наблюдения за выборами ЕС;



13. Глубоко обеспокоен сообщениями о том, что правительство Грузии создает препятствия для коалиции из 30 неправительственных организаций и «Международной прозрачности – Грузия» в их попытках провести кампанию «Иди и проголосуй»; считает эти препятствия попыткой подорвать демократию в стране;



14. Крайне обеспокоен жестокостью полиции, проявленной во время протестов в Тбилиси с марта по июнь 2024 года, и призывает власти Грузии провести своевременное и тщательное расследование случаев жестокого обращения со стороны полиции;



15. Снова призывает к проведению беспристрастной и независимой долгосрочной международной миссии по наблюдению за выборами, организованной Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, чтобы наблюдать за предстоящими парламентскими выборами в Грузии;



16. Снова призывает власти Грузии немедленно освободить бывшего президента Михаила Саакашвили и предоставить ему возможность получить надлежащее медицинское лечение за границей;



17. Призывает Евросоюз и его государства-члены продолжать обращать внимание на эти вопросы и следить за развитием событий в Грузии до и после парламентских выборов в октябре 2024 года;



18. Поручает своему президенту переслать эту резолюцию вице-президенту Комиссии / верховному представителю Ес по иностранным делам и политике безопасности, Совету, Комиссии, правительствам и парламентам государств-членов, Совету Европы, ОБСЕ, а также президенту, правительству и парламенту Грузии.





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