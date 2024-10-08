

На встречу с президентом во дворец Орбелиани прибыли лидеры коалиции «Сильная Грузия»

08.10.2024 14:47





Во дворец Орбелиани прибыли лидеры коалиции «Сильная Грузия».



Как заявляют лидеры коалиции, на встрече с президентом будут обсуждаться вопросы, связанные с т.н. техническим правительством и процессом выполнения «Грузинской хартии».



«Мы верны «Грузинской хартии», об остальном сообщим после встречи», - сказал Мамука Хазарадзе.



Как известно, процесс консультаций президента с представителями оппозиционных партий относительно состава т.н. технического правительства и кандидата в премьеры начался 7 октября. С президентом уже встретились лидеры «Коалиции за перемены», которые выразили «полную поддержку процесса».



Для справки, оппозиционные силы подписали составленную по инициативе президента «Грузинскую хартию», согласно которой подписавшие Хартию наряду с рядом обязательств обязуются выполнить «условия, прописанные в Хартии до конца первой весенней сессии, а после их выполнения будут проведены досрочные парламентские выборы в свободных и справедливых условиях. Так же они обещают, что за выполнение этого плана действий будет ответственно т.н. техническое правительство, которое представит президент Грузии.



По заявлению Саломе Зурабишвили, ею отобран кандидат в премьер-министры, «пользующийся высоким общественным доверием».





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