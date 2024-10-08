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В Болниси открылась многопрофильная больница на 111 коек
08.10.2024 16:02
В Болниси открылась высокотехнологичная многопрофильная больница на 111 коек.
На открытии Болнисской центральной клиники присутствовал министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе. Михаил Сарджвеладзе посетил клинику и ознакомился с услугами, которые учреждение предлагает пациентам. Министр акцентировал внимание на географической доступности медицинских услуг и отметил, что государство продолжит тесно сотрудничать с частным сектором для обеспечения качественных медицинских услуг для пациентов на всей территории страны.
Болнисская центральная клиника была полностью отремонтирована и обновлена, оснащена новым оборудованием и инвентарем. В клинике действует отделение неотложной помощи для взрослых и детей — третьего уровня, для взрослых и детей: хирургия, терапия, реанимация, интенсивная терапия, оториноларингология, неврология взрослых, кардиология, нейрохирургия, гинекология, интервенционная кардиология, травматология, офтальмология, рентгенология и компьютерная томография. А также — стационарный диализ.
Информацию распространяет пресс-служба Минздрава.
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