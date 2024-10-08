

Посол Германии в Грузии: Все зависит от вас, не от нас

08.10.2024 16:03





Вы стоите перед потерей возможности вступления в Евросоюз и 30-летнего привилегированного партнерства – все зависит от вас, не от нас, – об этом заявил посол Федеративной Республики Германия Эрнст Петер Фишер в своем выступлении на мероприятии, посвященном Дню воссоединения Германии.



По его словам, грузинам решать, какого управления они хотят и к объединениям каких стран хотят относиться.



Посол заявляет, что все решать грузинам, и что дверь Евросоюза открыта.



«ЕС был основой нашего мирного единства. Сегодня мы живем со всеми нашими соседями дружно, что, учитывая нашу историю, невероятное достижение. Мы любим ЕС. Это основа нашего мира, свободы и процветания.



Грузинам же скажу: вы должны решить, чего вы хотите, какого управления хотите и к объединениям каких стран хотите принадлежать. Все это зависит от вас. Не от нас. Дверь Евросоюза открыта.



Как друг я хотел бы вам сказать, и я верю, что многие из вас подтвердят, что я всегда действую как друг: вы стоите перед потерей возможности вступления в Евросоюз и 30-летнего привилегированного партнерства. Решать вам», - сказал посол, комментарий которого посольство Германии в Грузии распространяет в социальной сети.





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