

Европарламентарий: Евросоюз и Бидзина Иванишвили несовместимы друг с другом

08.10.2024 16:17





Выборы 26 октября должны решить, «будет ли Грузия с Евросоюзом или с «Русским миром»», заявляет европарламентарий Раса Юкнявичене. За несколько часов до начала дебатов по Грузии депутат Европарламента раскритиковала правящую партию Грузии и её почетного председателя Бидзину Иванившили:



«Боюсь, Иванишвили и лидеры «Мечты» не интересуются тем, что говорит Евросоюз. Я даже не уверена, что они хотят членства Грузии в Евросоюзе. Цель Иванишвили – не Европейский Союз, его цель – сохранить власть, которая ближе к Беларуси, чем к Европейскому Союзу.



Именно поэтому эти выборы так важны, и мы считаем их референдумом. Здесь надо решить, будет ли Грузия с Евросоюзом или с «Русским миром». Евросоюз и Бидзина Иванишвили несовместимы друг с другом…



Мы хотим принять резолюцию не после выборов, а до выборов, чтобы послать четкий сигнал «Мечте». На слушаниях мы будем предельно откровенны и честны, и поверьте, хороших слов вы здесь не услышите в отношении партии, которая заявляет, что запретит оппозицию, которая делает все, чтобы оттолкнуть страну от Евросоюза. Все в Евросоюзе в шоке от того, о чем говорит Иванишвили», — говорит Юкнявичене.



Напомним, что Европарламент 8 октября обсудит ситуацию в Грузию — заявление сделает Верховный представитель Евросоюза/вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.



Источник: SOVA

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