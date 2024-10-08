

Вице-президент Еврокомиссии: Парламентские выборы решающие для пути Грузии к ЕС

08.10.2024 20:46





У нас была надежда, что статус кандидата станет сильным стимулом для правительства Грузии, но в последние месяцы официальные лица Грузии выступили с предложением законов, которые отдалили страну от этой цели. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова на пленарном заседании по Грузии в Европарламенте.



По словам вице-президента Еврокомиссии, парламентские выборы 26 октября - решающие для пути Грузии к Евросоюзу.



«26 октября более 3 миллионов грузин проголосуют за избрание нового парламента. Эти парламентские выборы имеют решающее значение для пути Грузии к ЕС. Они также будут критически важным тестом для демократии Грузии.



В декабре прошлого года, когда Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС, мы надеялись, что это станет сильным стимулом для правительства провести важные реформы для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Вместо этого в последние месяцы правящие официальные лица предложили законы, которые отдалили страну от этой цели. Несмотря на массовые протесты, закон «О прозрачности», препятствующий деятельности гражданского общества и медиа-организаций, был вновь представлен и принят. Были выдвинуты и другие предложения, стигматизирующие LGBTQI-сообщество и ослабляющие независимость государственных институтов. В то же время риторика против Евросоюза стала громче», - заявила Юрова.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





