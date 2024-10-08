

Юкнявичене: Европарламент посылает очень четкое сообщение Бидзине Иванишвили и его коллаборантам из «Грузинской мечты»

08.10.2024 21:09





Европарламент посылает очень четкое сообщение Бидзине Иванишвили и его коллаборантам из «Грузинской мечты»: вступление в Евросоюз несовместимо с их политикой. Нельзя быть одновременно проевропейскими и прокремлевскими , нельзя поддерживать европейский образ жизни и в то же время славить Сталина, - об этом заявила европарламентарий Раса Юкнявичене на дебатах по вопросу Грузии в Европарламенте.



Она поблагодарила другие группы Европарламента, вместе с которыми сегодня согласовали резолюцию по Грузии.



«Европарламент посылает очень четкое сообщение Бидзине Иванишвили и его соратникам из «Грузинской мечты»: вступление в Евросоюз несовместимо с их политикой. Нельзя быть одновременно проевропейскими и прокремлевскими, нельзя поддерживать европейский образ жизни и в то же время славить Сталина. Европарламент будет внимательно следить за предстоящими выборами. Еще раз повторяем, что выборы должны полностью соответствовать международным стандартам. Если «Грузинская мечта» продолжит идти по пути Лукашенко, Евросоюз будет вынужден реагировать и переоценивать выполнение обязательств Грузией, включая критерии визовой либерализации», - отметила европарламентарий .



По ее словам, депутаты Европарламента также требуют немедленного и безоговорочного освобождения Михаила Саакашвили.



«Мы также призываем немедленно и безоговорочно освободить Михаила Саакашвили. Правительство Грузии должно быть подотчетно за любой ущерб жизни и здоровью Саакашвили. Сейчас принятие решения о будущем Грузии в руках грузинского народа. Дорогие грузины, никто не может быть более ответственным за будущее Грузии, чем вы. Мы надеемся, что народ Грузии вернется на путь к демократической европейской семье», - отметила Раса Юкнявичене.





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