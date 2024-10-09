

Президент продолжит консультации с оппозицией по поводу состава «технического правительства»

09.10.2024 10:50





Консультации президента Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционных партий по поводу состава «технического правительства» и кандидата в премьер-министры продолжатся и сегодня.



Сегодня во дворец Орбелиани придут лидеры партии «Гахария – За Грузию».



Процесс консультаций президента с представителями оппозиционных партий относительно состава т.н. технического правительства и кандидата в премьеры начался 7 октября. С президентом уже встретились лидеры «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии» и «Единства – Национального движения».



Для справки, оппозиционные силы подписали составленную по инициативе президента «Грузинскую хартию», согласно которой подписавшие Хартию наряду с рядом обязательств обязуются выполнить «условия, прописанные в Хартии до конца первой весенней сессии, а после их выполнения будут проведены досрочные парламентские выборы в свободных и справедливых условиях. Так же они обещают, что за выполнение этого плана действий будет ответственно т.н. техническое правительство, которое представит президент Грузии.



По заявлению Саломе Зурабишвили, ею отобран кандидат в премьер-министры, «пользующийся высоким общественным доверием».





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