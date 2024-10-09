

Нацвлишвили: 26 октября каждый гражданин Грузии сможет сказать «нет» коррумпированным, лживым, служащим России властям

09.10.2024 12:41





С трибуны Европарламента мы услышали, что процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен из-за «российского закона» («О прозрачности иностранного влияния») и российской политики «Грузинской мечты». Мы слышали, что если 26 октября не сменится власть, служащая России, может быть приостановлен и безвизовый режим, - заявила одна из лидеров коалиции «Сильная Грузия» Анна Нацвлишвили.



По ее словам, на выборах 26 октября общественность должна проголосовать за Европу, будущее Грузии, европейскую безопасность и процветание.



«Вчера каждый гражданин Грузии услышал с трибуны Европейского парламента, высшего представительного органа Евросоюза, что процесс вступления Грузии в Евросоюз приостановлен из-за «российского закона» [«О прозрачности иностранного влияния»] и российской политики «Грузинской мечты». Мы слышали, что если 26 октября не сменится власть, служащая России, то безвизовый режим также может быть приостановлен.



Граждане Грузии уже потеряли миллионы евро помощи из-за политики «Грузинской мечты». Смирение с этим недопустимо. Каждый гражданин Грузии через 17 дней будет наделен правом сказать «нет» лживым, коррумпированным, служащим России властям, и сказать «да» Европе, будущему Грузии, европейской безопасности и процветанию.



Мы, политические силы, объединившиеся вокруг цифры 9 – 4-й президент Грузии Георгий Маргвелашвили, «Лело», «Анна Долидзе – Для народа», «Граждане» Алеко Элисашвили и «Площадь Свободы» заявляем о своей полной готовности к тому, чтобы по воле и заданию грузинского народа, после 26 октября предпринять решительные и реальные шаги для восстановления процесса европейской интеграции Грузии и быстрого прохождения всех необходимых процедур, чтобы Грузия как можно скорее стала полноправным государством-членом Европейского союза», - заявила Анна Нацвлишвили.





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