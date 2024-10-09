

Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона об «иноагентах»

09.10.2024 13:16





Конституционный суд Грузии не приостановил действие закона «О прозрачности иностранного влияния» (закона об «иноагентах»). Решение опубликовано на сайте суда.



Решение поддержали шесть судей Конституционного суда (Мераб Турава, Ева Гоциридзе, Георгий Тевдорашвили, Хвича Кикилашвили, Манана Кобахидзе, Васил Роинишвили), двое выступили против (Георгий Кверенчхиладзе и Теймураз Тушури).



Теперь суд переходит к рассмотрению исков по существу. Истцы требовали приостановить действие закона на время рассмотрения.





Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон об «иноагентах» («О прозрачности иностранного влияния») 14 мая текущего года, а 28 мая преодолел вето президента, наложенное на спорный документ. Закон частично вступил в силу 3 июня, когда его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили, а полностью — с 1 августа.

Пять исков поступили в Конституционный суд Грузии против закона «О прозрачности иностранного влияния». От суда, в частности, требовали приостановить действие закона. 1 сентября суд завершил трехдневные слушания по делу, однако о решении до сих пор не объявлял.





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