

Проект резолюции Европарламента о Грузии: откат демократии и призыв к санкциям против Иванишвили

09.10.2024 13:24





Очередная резолюция по Грузии обсуждается в Европарламенте. В ней выражена, в частности, «серьезная обеспокоенность» из-за отката демократии в Грузии; содержится призыв к санкциям против Бидзины Иванишвили из-за закона об «иноагентах» и анти-ЛГБТ-законодательства, а также проверке критериев безвизового режима и освобождению Михаила Саакашвили.



Сегодня, 9 октября, Европарламент проголосует за совместную резолюцию нескольких политических групп, которая в очередной раз подвергнет критике политику «Грузинской мечты».



По состоянию на 8 октября на сайте Европарламента было размещено семь проектов резолюций, касающихся Грузии. Пять из них резко критиковали политику «Грузинской мечты» – как внутреннюю, так и внешнюю; почти все они требовали введения санкций в отношении Бидзины Иванишвили.



Одна из них осуждала вмешательство в выборы в Грузии со стороны «всех сторон», а также критиковала закон об «иноагентах» и анти-ЛГБТ-законодательство, принятые парламентом Грузии.



Лишь один – проект резолюции ультраправой радикальной группы – защищал «Грузинскую мечту» и ее политику, ссылаясь на суверенитет страны. Её подготовили три депутата Европарламента.



Днем 8 октября на сайте Европарламента появился проект общей резолюции, которую подготовили пять различных политических групп:



Обновляя Европу;

Партия европейских консерваторов и реформистов;

Европейская народная партия;

Европейский свободный альянс;

Партия европейских социалистов.

За день до голосования по резолюции, 8 октября в Европарламенте прошла дискуссия о ситуации в Грузии, в ходе которой депутаты в очередной раз раскритиковали отклонение страны от евроатлантического курса.



У «Грузинской мечты» в Европарламенте появились новые союзники – преимущественно ультраправые движения и группы, связанные с премьером Венгрии Виктором Орбаном.





Что написано в проекте резолюции?



В согласованном пяти политическими группами документе Европарламент «выражает глубокую озабоченность по поводу демократического отката в Грузии, который происходил экспоненциально в течение этого года, особенно перед парламентскими выборами 26 октября 2024 года; решительно осуждает принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» и закона «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также поправок к Избирательному кодексу.



Шаги «Грузинской мечты», по мнению европарламентариев, являются «инструментами, используемыми правительством для нарушения свободы слова, цензуры СМИ, введения ограничений на критические голоса в гражданском обществе и секторе НПО или для дискриминации уязвимых групп населения»; «несовместимы с ценностями ЕС и демократическими принципами, противоречат амбициям Грузии по интеграции в ЕС, наносят ущерб международной репутации Грузии и ставят под угрозу евроатлантическую интеграцию страны».



До тех пор, пока вышеупомянутое законодательство не будет отменено, прогресс в отношениях Грузии с ЕС невозможен, говорится в проекте резолюции: «(Европарламент) с сожалением констатирует, что Грузия, когда-то являвшаяся лидером демократического прогресса с евроатлантическими устремлениями, в значительной степени переживает демократический откат».



Европарламент в проекте резолюции призывает оценить влияние скандальных законов на выполнение Грузией критериев либерализации визового режима, особенно в части основных прав, «что является наиболее важным компонентом политики либерализации визового режима с Европейским Союзом».



Кроме того, Европарламент «осуждает личную роль, сыгранную олигархом Грузии Бидзиной Иванишвили в текущем политическом кризисе и в очередной попытке подорвать евроатлантическую ориентацию страны в пользу поворота к России; вновь призывает Европейский Совет и демократических партнеров ЕС ввести немедленные и целевые персональные санкции против Иванишвили за его роль в ухудшении политического процесса в Грузии».



Проект резолюции содержит призыв «о немедленном и безусловном освобождении бывшего президента Михаила Саакашвили по гуманитарным причинам для получения медицинского лечения за границей; подчеркивает, что грузинское правительство несет полную и неоспоримую ответственность за жизнь, здоровье, безопасность и благополучие бывшего президента Михаила Саакашвили и должно быть привлечено к полной ответственности за любой вред, который ему может быть причинен».



Европарламент в проекте резолюции также «осуждает использование партией «Грузинская мечта» насильственных изображений войны в Украине в качестве средства манипуляции общественным мнением и распространения дезинформации, а также пророссийских и антиукраинских настроений в её кампании перед выборами октября 2024 года».



Европарламент, согласно документу, «призывает правительство Грузии ввести санкции против России в ответ на ее агрессивную войну против Украины, продолжить свою прежнюю политику непризнания оккупированных территорий и выполнить свое обязательство по обеспечению эффективных мер, чтобы избежать обхода европейских санкций; призывает правительство Грузии полностью соответствовать внешней политике ЕС и стратегии ЕС в отношении России».





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