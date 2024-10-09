

«Диктатура ждет своего шанса». В Европарламенте обсудили политику «Грузинской мечты»

09.10.2024 13:34





В Европарламенте прошли дебаты по Грузии. Часть евродепутатов высказалась крайне критически в отношении политики и последних действий правящей «Грузинской мечты» и её почетного председателя Бидзины Иванишвили.



При этом у «Грузинской мечты» в Европарламенте появились новые союзники – преимущественно ультраправые движения и группы, связанные с премьером Венгрии Виктором Орбаном.



Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова



«Мы слышали ложные обвинения и грубую дезинформацию о ЕС и его ценностях, распространяемые чиновниками правящей партии (Грузии), включая премьер-министра и членов парламента. Обвинения в том, что Евросоюз и Запад пытаются открыть в Грузии второй фронт или «украинизировать» страну, неприемлемы. Ложь вредна для наших отношений. Эти нарративы помогают России и ее пропаганде. Европейский Союз продолжит разоблачать подобные ложные повествования и отвечать за антидемократические действия… Дверь в Европейский Союз остается открытой, но, прежде всего, грузинские официальные лица должны вновь присоединиться к ценностям и нормам Европейского Союза и подтвердить свою приверженность пути Грузии в Европейский Союз. Мы готовы поддерживать и работать со всеми грузинами на пути к членству в ЕС».



Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель (его письменное заявление зачитала Вера Юрова)



«Закон «об иностранном влиянии», который наносит вред средствам массовой информации и гражданскому обществу, был внесен повторно. Антиевропейская риторика усилилась. ЕС ответил мерами. Процесс присоединения Грузии приостановлен, политические контакты сведены к минимуму, прекращена помощь в размере до 30 миллионов. Мы призвали правительство прекратить эти действия. Правительство Грузии должно отменить законы, препятствующие вступлению в Европейский Союз. Мы слышали ложные обвинения и постыдную дезинформацию, распространяемую правящей партией, о том, что Запад пытается открыть второй фронт или пытается украинизировать страну. Это ложь она и вредит нашим отношениям».





Депутат Европарламента Маркета Грегорова



«Ряд действий, предложенных и принятых законов доказывает, что нынешнее правительство не заинтересовано в европейском будущем. Они меняют свою политику, чтобы быть ближе к России, меняют свои законы, чтобы они стали «трубопроводом» для российских олигархов… Мы не просто зрители, мы участвуем. Мы предоставили статус кандидата, который можем отозвать. Мы ввели либерализацию визового режима, которую можем отменить. Мы отложили отдельные санкции в надежде, что не потеряем Грузию в пользу ее оккупанта – России, но мы проигрываем».



Депутат Европарламента Раса Юкнявичене



«Европейский парламент посылает очень четкий сигнал Бидзине Иванишвили и ее соратникам из «Грузинской мечты»: вступление в Евросоюз несовместимо с их политикой. Нельзя быть проевропейцем и в то же время прокремлевским, нельзя одновременно поддерживать европейский образ жизни и восхвалять Сталина. Европейский парламент будет внимательно следить за предстоящими выборами. Еще раз повторяем, что выборы должны полностью соответствовать международным стандартам. Если «Грузинская мечта» продолжит идти по пути Лукашенко, Евросоюз будет вынужден отреагировать и переоценить выполнение Грузией условий, в том числе критериев либерализации визового режима».



Депутат Европарламента Рихо Террас



«Ситуация с демократией в Грузии ухудшается уже более десяти лет… Недавнее заявление премьер-министра (Ираклия) Кобахидзе о запрете оппозиции в случае победы «Грузинской мечты» на выборах является не просто тревожным знаком – это свидетельство того, что диктатура ждет своего шанса. Мы должны не просто осудить действия правящего режима, но дать очень четкий сигнал, введя санкции против людей и организаций, ответственных за падение демократии в Грузии. И начать надо с лидера - олигарха Иванишвили».



Депутат Европарламента Тьерри Мариани



«(Резолюция Европарламента) направлена на то, чтобы повлиять на выборы в Грузии, против «Грузинской мечты»… Грузины не хотят получать приказы из Москвы или советы из Брюсселя. Мы не должны учить их мудрости».



Депутат Европарламента Ханс Нойхофф



«Мои коллеги из левого крыла возмущены принятым парламентом Грузии закона, который защищает подростков и несовершеннолетних. Для вас неприемлемо, когда какая-либо страна отвергает вашу радужную пропаганду и говорит, что двухполая система является основой семьи».





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